Weil am Rhein: Musikalische Talente stellen ihr Können unter Beweis

Vier- und achthändig

Ebenfalls über 23 Punkte und den ersten Preis mit Weiterleitung dürfen sich Matthias Ramm und Franz-Josef Hufsky freuen, die mit dem Klavier vier- bis achthändig in der Altersgruppe V ihr Können präsentierten. Sie gehen in die Klasse von Radion Burd und Eveline Vinh-Marinelli. Ramm ist ein echtes Multitalent, so hat er den ersten Preis mit Weiterleitung gleich bei zwei Wertungen erhalten, heißt es in der Mitteilung: neben der Kategorie Klavier vier- bis achthändig noch mit der Oboe in der Altersgruppe V. Er spielt beide Instrumente auf einem sehr hohen Niveau. Sein Lehrer ist Hans-Jürgen Wäldele. Derweil hat ihn sein Bruder Moritz bei dem Wettbewerb am Klavier begleitet. Er ist ebenso ein Schüler der Sing- und Musikschule.

Zum Bundeswettbewerb

Franz-Josef Hufsky erreichte im vergangenen Jahr den zweiten Platz bei Bundeswettbewerb in der Wertung Klaviersolo. Nun hoffen die Verantwortlichen der Weiler Musikschule, dass die Preisträger des Landeswettbewerbs auch beim Bundeswettbewerb nicht leer ausgehen werden.