Weil am Rhein Musiker am Rande einer Depression

Auf jeden Fall. Die Adventsandachten Susani in Weil am Rhein und Ettenheim werden stattfinden, in Badenweiler leider nicht.

Da das Programm von Anfang an als Adventsandacht konzipiert war – in Weil am Rhein wird Pfarrer Gerd Möller Texte über Engel einfügen – können wir glücklicherweise diese Adventsmusik zum Erklingen bringen.

Frage: Welche Auflagen sind dabei zu erfüllen?

Die Adventsandacht erfolgt selbstverständlich unter den gängigen Hygieneauflagen und mit einer reduzierten Hörerschaft. Die katholische Kirche Guter Hirte in Friedlingen ist sehr groß und auch hoch. Momentan sind 120 Personen zugelassen, wenn Familien kommen sogar mehr. In Ettenheim musizieren wir aus besagtem Grund Susani zweimal hintereinander.

Frage: Was erwartet die Zuhörer?

Sie erwartet eine wunderschöne Auswahl bekannter, aber auch weniger bekannter Engelsgesänge zur Weihnacht. Mit dabei ist unter anderem das wohl älteste überlieferte Weihnachtslied „Sy wilekummen herre christ“, das mittelalterliche Engelslied „Marien wart ein Bot gesand“, „Es ist ein Roos entsprungen“, aber auch eine alte spanische Volksweise, eine irische Engelsverkündigung, eine alemannische Version des singenden Engels und eben auch John Lennon. Wir haben versucht, Engelsgesänge aus vielen Jahrhunderten und vielen Sprachen zusammenzustellen. Als Susaninen bezeichnet man die alten Wiegengesänge der Engel.

Frage: Wir haben die einzuhaltenden Auflagen bereits gestreift. Aber welche Auswirkungen hat Corona auf Sie als Künstlerin und Lehrerin?

Welche Auswirkungen Corona auf mich hat? Nun, in den Augen der Regierenden in Berlin kann die Gesellschaft auf die Leistung der Kulturschaffenden verzichten, wir sind nicht systemrelevant. Tja, mal kurz die Maske runter, tief Luft holen, um die Tragweite dieses Einschnitts zu ermessen. Was bedeutet das für ein freiheitlich verfasstes Land, wenn auf Grund einer Bedrohungslage das kulturelle Leben sang- und klanglos ausgeschaltet wird, obwohl es nach jahrhundertealtem Verständnis zu den tragenden Säulen einer Gesellschaft gehört? Das macht natürlich etwas mit mir.

Frage: Inwiefern?

Ich bin ein positiver Mensch, aber dieser verharmloste „Lockdown light“ raubt vielen künstlerisch arbeitenden Menschen schlichtweg die Existenzgrundlage. Ich habe das Glück, eine staatliche Lehramtsstelle neben meiner freischaffenden Tätigkeit als Sängerin zu haben. Aber viele meiner Musikerfreunde sind wirklich am Rande einer schlimmen Depression.

Und als Lehrerin? Mir kann niemand mehr erzählen, dass diese unsagbare Situation keine Spuren hinterlässt. Als Sänger sind wir auf frische Luft angewiesen. Viele meiner jungen Schüler sitzen den ganzen Vormittag bis spät in den Nachmittag mit Maske im Unterricht. Singen funktioniert nicht ohne eine tiefe Atmung. Ich beobachte, dass bei einer Großzahl meiner Schüler die Atmung immer flacher wird. Vielleicht ist es auch die generelle Situation, meine Schüler sind unspontaner, gedämpfter. Das spürt man beim Singen sofort.

Weitere Informationen: Die Adventsandacht „Susani – Engelsgesänge zur Weihnachtszeit“ findet am Freitag, 18. Dezember, 20 Uhr, in der katholischen Kirche Guter Hirte in Friedlingen statt.

hat nach Gesangsstudien in Basel, Stuttgart, Amsterdam und Wien und Wettbewerbserfolgen ihre internationale Opern- und Konzerttätigkeit begonnen. Sie unterrichtet am Clara-Schumann-Gymnasium in Lahr Sologesang und lebt in Weil am Rhein.

