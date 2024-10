Weil am Rhein: Musikerinnen präsentieren ihr Werk bei Konzert

Gehweiler schloss Diplome und Master of Arts mit Auszeichnung in Orchester-Performance, als Solistin und in Musikpädagogik in Zürich bei Thomas Grossenbacher, in Saarbrücken bei Gustav Rivinius und in New York bei Richard Aaron ab. Ihre besondere Leidenschaft gilt transdisziplinären Projekten, wie Pop-Produktionen, Theateraufführungen sowie Filmmusik-Aufnahmen und zeitgenössischen klassischen Ensembles und Festivals.

Die mehrfache Preisträgerin, die auch kompositorisch tätig ist, hatte von 2016 bis 2021 einen Lehrauftrag für Violoncello an der Hochschule für Musik, Medien und Theater in Hannover inne. Seit 2019 lehrt sie als Dozentin für Improvisation und Didaktik an der Zürcher Hochschule der Künste.

Mitglied in Quartett

Die Schweizer Pianistin Fiona Hengartner hat sich als Konzert-, Co-Repetitorin und Orchesterpianistin profiliert. Am Konservatorium von Fribourg unterrichtet sie im Fach Klavier. Neben dem Duo mit Isabel Gehweiler ist sie Mitglied im Quartett „Quartuor Essor“.