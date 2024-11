Weil am Rhein: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Am späten Freitagabend gerieten die beiden zusammenreisenden albanischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn in eine Kontrolle der Bundespolizei.

Haftbefehl wegen gemeinsamen Einbruchs

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 29- und 30-Jährigen jeweils ein Untersuchungshaftbefehl bestand, heißt es im Polizeibericht. Wegen des Vorwurfs, im vergangenen Jahr zusammen in eine Wohnung eingebrochen zu sein, hatte ein Amtsgericht Haftbefehl erlassen.