Weil am Rhein: Nach 46 Jahren in den Ruhestand

Harald Werner wurde 1958 in Lörrach geboren und wuchs in Weil am Rhein auf. Nach der Schule ging er zunächst in die Lehre bei einem Heizungsbauunternehmen in Weil am Rhein und arbeitete ein Jahr als Geselle bei der Firma. Anschließend verpflichtete er sich für zwölf Jahre bei der Bundeswehr und begann im November 1987 die zweijährige Ausbildung beim Hauptzollamt Lörrach in der Laufbahn des mittleren Dienstes.

Zwölf Jahre Bundeswehr, zwölf Jahre im Streifendienst

Es folgten rund zwölf Jahre Kontrolltätigkeit im Streifendienst im Raum Weil am Rhein, beim ehemaligen Grenzübergang Weil am Rhein-Palmrainbrücke und beim Deutschen Zollamt Basel, wo Harald Werner in grenzüberschreitenden Zügen die Einhaltung der zollrechtlichen Bestimmungen prüfte.