Weil am Rhein Nach 48 Jahren beim Zoll in den Ruhestand

Volk wurde 1956 in Schweighausen im Ortenaukreis geboren. Dort und in Lahr ging er zur Schule, begann 1973, an seinem 17. Geburtstag, die Ausbildung im mittleren Zolldienst beim Hauptzollamt Lörrach und verließ die Heimat in Richtung Weil am Rhein. Im Anschluss an seine zweijährige Ausbildung verbrachte Volk viele Jahre als Kontrollbeamter im Streifendienst und an den Grenzzollämtern des Bezirks. Das Zollamt Weil am Rhein-Ost und später das Zollamt Weil am Rhein-Friedlingen, die beide dem privaten Reiseverkehr vorbehalten sind, leitete er lange Zeit jeweils stellvertretend.

Am 1. Dezember 2010 hängte der Ötlinger im Amt eines Zollbetriebsinspektors die Dienstpistole und den Nachtdienst an den Nagel und wechselte als Abfertigungsbeamter in die gewerbliche Warenabfertigung beim Zollamt Rheinfelden- Autobahn, wo er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand eingesetzt war.