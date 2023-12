Weil am Rhein: Nach italienischer Tradition

Nach dem Abitur ist Claudia Giordano zum Studieren nach Rom gezogen. Aus einem geplanten Jahr wurden zwanzig Jahre. Ihr Mann erhielt dann ein berufliches Angebot in Basel, weswegen sie im Jahr 2015 nach Weil am Rhein kamen, wo Tochter Elisa auch gleich eingeschult wurde.

„Die Adventszeit und Weihnachten ist für uns eine ganz besonders wichtige Zeit“, so Claudia Giordano, die nach italienischer Tradition den Baum bereits am 8. Dezember aufstellt. Der 8. Dezember (Mariä Empfängnis) ist in Italien ein Feiertag.