Weil am Rhein: Nach unerlaubter Einreise abgeschoben

Der albanische Staatsangehörige geriet am frühen Mittwochmorgen am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei dem Ausweis des Mannes, der sich mit dem Fernreisebus auf der Fahrt von Italien nach Deutschland befand, stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale fest. Da auch ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland bestand, wurde er festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein. Am Donnerstagmorgen erfolgte die Abschiebung des Mannes mit dem Flugzeug nach Albanien.