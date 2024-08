Ein Autofahrer ist am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr nach einem Verkehrsunfall in Weil am Rhein mit seinem schwer beschädigten Auto weitergefahren. Der 82-Jährige war auf der Breslauer Straße mit den Absperrungen einer Baustelle kollidiert. Nach der Kollision flüchtete der Mann von der Unfallstelle, heißt es im Polizeibericht. Mit dem rauchenden und nicht mehr fahrbaren Auto konnte er nach einem Zeugenhinweis schließlich in der Nähe angetroffen werden. Der Autofahrer war leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro an Fahrzeug, Schildern und Absperrmaterial. Der Autofahrer übergab seinen Führerschein freiwillig der Polizei, heißt es abschließend.