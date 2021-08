Weil am Rhein Nachfolge ist gesichert

Von Saskia Scherer

Weil am Rhein. Seit dem 15. Juli ist Lilli Buss beim Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach beschäftigt und vergangene Woche am Standort in Weil angekommen. „Ich befinde mich in der Orientierungsphase.“ Sie ist gelernte Krankenschwester und hat ein Studium in Pflegemanagement absolviert. Seit mehr als 20 Jahren ist sie in der Pflege tätig, davon viele Jahre in Krankenhäusern. „Ich habe dann aber festgestellt, dass ich etwas anderes machen will und mich in der stationären Altenpflege sehe“, berichtete Buss. 2018 übernahm sie die Pflegedienstleitung im Luisenheim in St. Blasien. Zuvor war sie bei den Kliniken des Landkreises Lörrach beschäftigt gewesen, nach dem sie 2014 von Hessen nach Schopfheim gezogen war. Als die Stelle für Weil am Rhein ausgeschrieben war, bewarb sie sich.