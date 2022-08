Weil am Rhein Nachfrage ungebrochen

Neben persönlichen Beratungen gab es in der Zeit der pandemiebedingten Einschränkungen auch viele Telefonberatungen. Onlineberatungen gibt es noch nicht viele: „Die komplexen Problemlagen und oft auch sprachliche Grenzen erfordern meist ein persönliches Gespräch“, meint Christine Wondrak-Brunen vom Caritassozialdienst.

Regelmäßige Online-Gespräche

Bei der Schwangeren- und Familienberatung hingegen gibt es seit längerem neben Präsenz- und Telefonberatung auch regelmäßig Online-Beratungen über das Caritas-Beratungsportal. Für alle Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und in den ersten Lebensjahren des Kindes finden Ratsuchende mit Tanja Ehret und Christiane Sziwek Ansprechpartnerinnen. Häufig findet der erste Kontakt in der Schwangerschaft statt. So können Klientinnen bereits früh Vertrauen zur Beraterin aufbauen und wissen, dass sie auch nach der Geburt des Kindes jemanden haben, der sie bei Bedarf unterstützt.

Second-Hand-Ware für Babys

In den neuen Räumen hat nun auch die Second- Hand-Ausstattung für Babys mehr Platz. Besonders in finanziell schwierigen Situationen sei dieses Angebot eine große Hilfe für junge Familien. Auch die Eltern-Kind-Gruppe „Start up mit Kind“ gehört zum Angebot der Schwangerschafts- und Familienberatung. Hier haben junge Eltern die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und Informationen zu erhalten.

In diesem Jahr konnte Tanja Ehret auch wieder sexualpädagogische Präventionsangebote an Schulen durchführen. Zuvor hatte die Coronalage dies noch nicht zugelassen.

Eine weiter steigende Nachfrage verzeichnet der sozialpsychiatrische Dienst. Er fungiert als niederschwellige Anlaufstelle für Menschen mit psychischen Belastungen/Erkrankungen und deren Angehörige. Inzwischen sind drei bis vier Berater regelmäßig in Weil und im Markgräflerland tätig, dazu kommt das Betreute Wohnen mit zwei Wohngemeinschaften. Den Fachkräften fällt auf, dass zunehmend auch junge Erwachsene Unterstützung suchen. Das Angebot beinhaltet individuelle Beratung, Unterstützung beim Umgang mit der Erkrankung, Information und Vermittlung zu bestehenden Hilfsangeboten, Unterstützung bei behördlichen Angelegenheiten und weitere individuell notwendige Hilfen wie beispielsweise die Unterstützung bei der Erarbeitung einer Tagesstruktur oder bei der Suche nach Kontakten. Im Jahr 2021 wurden hier über die Außenstelle Weil 180 Klienten betreut.

In der Pandemiezeit haben sich zwar teilweise die Arbeitsformen der Beratung verändert – die Außenstelle der Caritas war jedoch durchgehend erreichbar und wird es auch im nächsten Winter sein, heißt es.

Caritasverband Landkreis Lörrach, Außenstelle Weil am Rhein, Gustave-Fecht-Straße 25/1

Caritassozialdienst: Tel. 07621/7709761

Schwangerenberatung: Tel. 0160/9518 8390

Sozialpsychiatrischer Dienst: Tel. 07621/92750