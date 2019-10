Weil am Rhein Nachnutzer noch gesucht

Weil am Rhein - Die Deutsche Bank verabschiedet sich in dieser Woche aus Weil am Rhein in Richtung Lörrach. Betroffen sind rund 6000 Kunden. Verwiesen werden diese an die dortige Filiale am Senser Platz oder auch auf das Online-Angebot. Noch ist unklar, wie der bisherige Standort genutzt wird.