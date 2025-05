Weil am Rhein: Nächste Postfiliale macht dicht

„Es rentiert sich einfach nicht. Finanziell ist dieser zusätzliche Service nicht mehr tragbar“, sagt Klaus Gempp im Gespräch mit unserer Zeitung und fügt hinzu: „Für die Postkunden in Alt-Weil tut es mir leid.“ Zwar habe das Altweiler Elektrohaus durch die Postfiliale eine höhere Kundenfrequenz gehabt, doch die erhofften Synergieeffekte auf das eigentliche Geschäft habe es nicht gegeben. Hinzu kommt laut Gempp, dass immer mehr Leute, auch aus Umlandgemeinden, die Altweiler Postfiliale aufgesucht hätten, weil beispielsweise Filialen in Inzlingen, Eimeldingen und Binzen geschlossen haben.

„Der Aufwand ist insgesamt schon enorm“, sagt Klaus Gempp. Im Schnitt zwischen 400 und 500 Postvorgänge am Tag, großteils Paketannahme und Paketausgabe, fallen in der Altweiler Filiale an. Vor Weihnachten waren es zeitweise bis zu 1000.