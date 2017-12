Weil am Rhein „Nähe Gottes immer wieder spüren“

Von Bertina Müller

Ich steh an Deiner Krippen hier, o Jesu, Du mein Leben“. Dieses Lied ist mein Lieblings-Weihnachtslied. Natürlich wegen der Melodie. Sie berührt mich – und wenn das „O du fröhliche“ oder die „Stille Nacht“ im Familiengottesdienst mit Krippenspiel mich noch nicht weihnachtlich gestimmt hat, dann tut es dieses Lied in unserem abendlichen Gottesdienst in Ötlingen im Kerzenschein.

Aber auch wegen des Textes: Wir stehen mit Paul Gerhardt, von dem das Lied stammt, vor der Krippe und singen: „Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn... und lass dirs wohlgefallen“. Da steht – und das gefällt mir gut – nichts von richtigen und weihnachtlichen Gefühlen, nichts von einer bestimmten Gemütsverfassung, mit der wir zur Krippe kommen müssten. Mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, so wie es eben ist, damit können wir zur Krippe kommen. Und das ist gut so. Weihnachten ist ein Fest, wo wir empfindlich sind. Wir möchten gern in besinnlicher Weihnachtsstimmung sein, wir möchten einen harmonischen Abend verbringen. Dazu gehören gewisse Abläufe, auch gewisse Lieder, und wir sind unglücklich, wenn etwas anders wird, als es unserem Empfinden nach sein sollte. Das ist so, das ist verständlich, und unsere erhöhte Empfindsamkeit ist ja auch gerade der Grund, warum der Heilig Abend tatsächlich immer wieder etwas Besonderes wird.

Aber sie ist nicht zwingend notwendig für den Gang zur Krippe. Wir können suchen, skeptisch und ganz unweihnachtlich gestimmt kommen. Wir können enttäuscht oder traurig kommen. Wir können einfach kommen, wie wir sind und bitten: „Nimm alles hin und lass dirs wohlgefallen!“ Mich entlastet das schon bei den Vorbereitungen sehr.

Die zweite und dritte Strophe erklären, warum das so ist: Wir können kommen wie wir sind, denn Gott kennt uns, es gibt einfach keine Notwendigkeit, uns zu verstellen, er kannte uns sogar schon, bevor es uns gab.

Eine ganze Reihe von Strophen, die Paul Gerhardt gedichtet hatte, sind nicht in unser Gesangbuch aufgenommen worden. Es lässt sich daher nicht so gut wie bei anderen Liedern ein roter Faden erkennen. Trotzdem kann man die drei nächsten Strophen vielleicht so zusammenfassen: Sie beschreiben den großen Abstand zwischen Gott und uns Menschen: Gott ist die Sonne, das Licht. Wir Menschen dagegen leben in dunkler Todesnacht, untröstlich wegen all des Leides und der Schuld, in der wir leben müssen.

Paul Gerhardt wusste, wovon er sprach: Er lebte zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, und er hatte vier seiner fünf Kinder sterben sehen. Gefangen in der Todesnacht sind wir deshalb unfähig, mit unserer menschlichen Seele Gott zu erfassen. Zugleich mit dem unüberwindlich großen Abstand kommt aber gleich die gute Nachricht dazu: Gott, die nicht fassbare Sonne, ist mein Freund, nimmt sich meiner an.

Das ist es ja, was wir an Weihnachten hören: Gott, der Unfassbare, wird Mensch, begibt sich in unsere Wirklichkeit, wird unser Freund.

Die Sonne, die uns zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne wird Mensch – und landet auf Heu und Stroh. Das kann einem ja nur gegen den Strich gehen. Und so bettet denn auch Paul Gerhardt in den folgenden Strophen das Christkind um, räumt Heu und Stroh weg und duftende Blumen her. Aber dann unterbricht er sich plötzlich – wobei das im ursprünglichen Lied nicht ganz so plötzlich geschieht wie in unserer Fassung. Er unterbricht sich plötzlich und merkt: Gott fragte ja eben nicht nach Lust der Welt und nach des Leibes Freuden. Er sucht gerade nicht das blumenduftende Bett, sondern er kommt gerade, um uns mitten in Elend und Armseligkeit seine Herrlichkeit zu bringen. Und wenn Gott das will, dann kann ich, der Mensch, ihm das nicht verwehren wollen. Es muss die Armseligkeit der Krippe sein. Wir können aber hoffen und bitten, dass wir sein Kripplein sein dürfen, dass er uns nahe kommt, ganz nahe in unsere Menschlichkeit, in unser Geist und Sinn, Herz, Seele und Mut hineinkommt, damit wir unseren Weg nicht allein gehen müssen, sondern unter den Strahlen von Gottes Sonne, an der Hand Gottes, der unser Freund wurde. Das versuchen wir an Weihnachten zu fassen.

Uns allen wünsche ich, dass wir diese Nähe Gottes immer wieder spüren – nicht nur an Weihnachten.