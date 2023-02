Weil am Rhein Närrisches Programm mit Biss und Würze

Seit 30 Jahren ist Kurt Ruser, der älteste Zunftmeister, an der Rotssuppe im Lachefass und auf der Jahnhallen-Bühne. Ruser machte einen wortgewandten närrischen Spaziergang. So wusste er beispielsweise, dass man in Weil der Zeit voraus sei. „Mir hän scho vor dere letschte Generation, wo sich uf der Stross feschtkläbt, d‘ Chläbi in Altwil g’ha.“ Der Sprachenwahnsinn trieb ihn im Büttefass ebenfalls um. So hätten die Lörracher am Zunftabend das Tüllinger Zwetschgenwegli, an dem er geboren sei, in Steinobstpfädli umgetauft.

Mit Jammerstab

Von allen erwartet wurde der Vortrag des ehemaligen Vogt vo Chander, Bernhard Winterhalter. Der hatte einen Jammerstab mitgebracht. Wozu? Nun, es werde allerorts wegen Krankheiten, Geld und Krisen gejammert. Mit dem „Jomerchrätzebengel“ würde sich das erübrigen, sagte Winterhalter. Beispielsweise jammerten die Bauern. Weshalb? Selbstverständlich wegen der langen Lieferzeiten für ihren Mercedes. An OB Wolfgang Dietz gewandt empfahl Winterhalter den Kauf eines Jammerstabes. Diese Investition würde sich für die Stadt allemal lohnen.

Der Cerano-Schinken

Trudi, die Putzfrau (Oberzunftmeister Dietmar Fuchs), brach eine Lanze für die Frauen. Aus Sicht einer Frau erklärte Fuchs den Unterschied von Kind- und Erwachsen sein. Die Arche Noah wurde von einfachen Menschen gebaut, die Titanic von Facharbeitern. Der Unterschied und das Ergebnis liegen auf der Hand. Daher habe er seiner pubertierenden Tochter bei der Diskussion über den Facharbeitermangel Recht geben müssen. Und wie wird Serranoschinken gemacht? Trudi wusste es. Man lege rohen Schinken auf die Herdplatte und schon hat man Cerano-Schinken.

Ritters zeigen sich gerührt

Eine nicht alltägliche Auszeichnung der Narrenzunft Wiler Zipfel ist der Fuchsorden. In diesem Jahr wurde dieser Orden für die Verdienste an der Weiler Fasnacht an die Wirtsleute Carmen und Hansi Ritter vergeben. Seit Jahrzehnten findet im Engelisaal des Gasthaus „Schwanen“ am Rosenmontag die traditionelle Rotssuppe statt und es wird die Mehlsuppe nebst Zwiebel- und Käsewaie serviert. Dem Paar, das sich wie Kurt Ruser in seiner Laudatio mitteilte, vor 34 Jahren am Rosenmontag kennengelernt und zum 28. Mal in den „Schwanen“ eingeladen hatte, überreichte Oberzunftmeister Dietmar Fuchs den Orden „als Dank und Anerkennung“ unter Applaus der Gäste. Hansi und Carmen Ritter freuten sich zusammen mit ihrem Sohn Stefan, der heute Wirt im „Schwanen“ ist. Sie waren ob der Ehre sehr gerührt.