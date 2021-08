Weil am Rhein Nässe bringt auch andere Mücken hervor

Allerdings seien jetzt, da die Temperaturen wieder angestiegen sind und es dann auch schwül werden kann, die Bedingungen für die Tigermücke sehr gut. „In dieser Übergangszeit wird vermehrt Stechdruck aufgebaut“, sagt Striegel.

Überpopulation an Überschwemmungs- und Hausmücken

Allerdings müsse man auch sehen, dass es wegen des Hochwassers eine Überpopulation an Überschwemmungsmücken und wegen des Regens an Hausmücken gebe. Wenn sich zu viele dieser Insekten an einem Ort befinden, würden sie ausschwärmen. Durch den Süd-West-Wind kämen viele in Weil am Rhein an. „Manche Leute denken dann gleich an die Tigermücke. Es sind aber keine.“ Das sei ihm bei manchen Anwohneranfragen aufgefallen.

Bis Mitte Oktober wird das Bekämpfungsteam laut Striegel noch unterwegs sein. „Diese Woche startet die achte Kampagne.“ Jede dauere eine Woche. Gegen die Insekten vorgegangen wird in den Stadtgebieten mit bestätigten Populationen. Zu den Aufgaben gehört vor allem, die Bevölkerung bei der Beseitigung von Brutstätten zu begleiten. Die Mitarbeiter nehmen also mit den Bürgern Kontakt auf.

Sinnvol: Brutstätten begutachten

Es sei aber auch sinnvoll, wenn sie Brutstätten begutachten können und diese dann – wenn möglich – entfernt werden. „Wenn es nicht möglich ist, etwa bei Regentonnen, die noch genutzt werden, geben sie Tipps, wie man diese abdichten kann.“

Routinemäßig behandelt werden müssten die privaten Gullis und Regenabläufe. Es gebe auch eine Prioritätenliste, wo man wie oft regelmäßig hin muss, bis die Saison zu Ende ist.

Keine starke Vermehrung

Auch die Fallen werden kontrolliert. Es sei aber keine starke Vermehrung aufgefallen. „Es sind nicht so viele Mücken aufgetaucht.“ In Friedlingen seien zwar Tiere in den Fallen gefunden worden, aber weitmaschig. „Das bedeutet, die Population ist nach wie vor noch im Aufbau. Es gibt nur einen Hotspot mit mehreren Mücken in der Falle.“

Hotspot bedeutet, dass fünf bis sechs Eiablagen gefunden wurden. In diesem Fall handele es sich um einen extrem verwilderten Garten, in dem im hinteren Bereich Regenfässer stünden. „Wir hoffen, das genügend eindämmen zu können.“

Das funktioniere aber auch nicht immer adhoc. „Man kann die Fässer ja nicht einfach ausleeren, falls darin Eier sind.“ Und wenn sie dann leer seien und beim Entsorger stünden, könnten sie sich bei Regen wieder mit Wasser füllen. „Man muss die Eier aushungern und die Tonnen dann reinigen“, erklärt Striegel das Prozedere.

2019 erstmals Tigermücke in Weil

In Weil wurden erstmals im Sommer 2019 vermehrungsfähige Populationen der Asiatischen Tigermücke entdeckt. Auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes ist die Stadt als Ortspolizeibehörde für die erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung des Insekts, das ein potenzieller Krankheitsüberträger ist, verantwortlich. Seitdem laufen die Maßnahmen.

Zum Mücken-Saisonbeginn im März wurde wieder mit einer Informationskampagne gestartet: Informationsflyer und B.t.i.-Tabletten wurden an alle betroffenen Haushalte in den bekannten Verbreitungsgebieten verteilt. Bei diesem Mittel handelt es sich um ein Eiweiß, das an den Brutstätten ausgebracht wird und Mückenlarven vernichtet, aber anderen Tieren, Menschen und Pflanzen nicht schadet.

Da jedoch davon auszugehen ist, dass nicht alle befruchteten Eier unschädlich gemacht werden können, sind weitere Bekämpfungsmaßnahmen nötig. Für großflächige Einsatzorte wie Flachdächer oder Garagendächer muss auf B.t.i.-Pulver zurückgegriffen werden.

Außerdem wurden die Kontrollgänge vor Ort wieder aufgenommen. Die Gebiete müssen mindestens 13 Mal bis Oktober kontrolliert werden. Seit Mitte April sind die geschulten Mitarbeiter unterwegs. Bei den betroffenen Stadtteilen und Straßenzügen handelt es sich um Friedlingen, die Leopoldstraße, die Reblistraße sowie die Hinterdorfstraße.

Zur Bekämpfung der Tigermücke ist es nötig, zum Beispiel Regentonnen abzudecken, unnötige Wasserstellen zu beseitigen und Geräte unter ein Dach oder in den Keller zu stellen. Die Stadtverwaltung bittet die Grundstücksbesitzer, den Mitarbeitern Zugang zu ihren Außenanlagen zu gewähren sowie Tigermückenfunde dem Projektleiter zu melden.