Weil am Rhein: Nahwärmeausbau macht das Durchkommen schwierig

Das Nahwärmenetz in Weil am Rhein wird auch im Jahr 2024 ausgebaut: Aus diesem Grund kommt es in der Müllheimer Straße nun für etwa sechs Wochen zu Verkehrsbehinderungen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Weil am Rhein. Ab Montag, 8. Januar, wird die Müllheimer Straße zwischen dem Schlaufenkreisel und der Zufahrt zum Kaufring halbseitig gesperrt.