Weil am Rhein Nasale Tests statt Lolli-Tests in den Weiler Kitas

Als in Weil am Rhein mit den Testungen in den Kitas begonnen wurde, gab es noch keinen Antigen-basierten Lolli-Test, der eine Zulassung beziehungsweise Sonderzulassung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte hatte und für Kitas geeignet ist. Doch in Weil würden grundsätzlich nur zugelassene Tests verwendet, wird unterstrichen.

Es gibt laut Stadtverwaltung Speicheltests, die teilweise auch als Lollitests bezeichnet werden. Bei den Speicheltests (wie auch bei Spucktests) würden besondere Anforderungen an die Probeentnahme gestellt. So dürfen Testpersonen vor der Testung zum Beispiel weder Essen noch Getränke verzehren oder Bonbons et cetera im Mund gehabt haben. „Aufgrund der geringen Evidenz in Bezug auf die Genauigkeit dieser Tests und dem erhöhten Risiko für falsch-positive Tests – was gerade in Kitas große Auswirkungen hätte – werden aus fachlicher Sicht nasale Tests empfohlen“, heißt es weiter. Darauf weise auch das Land in einem Informationspapier zu Testungen in Schule und Kitas hin. „Aus diesen Gründen haben wir uns für die nasalen Tests entschieden, die sich in der Praxis auch in den Kitas bewährt haben“, so die Stadt.