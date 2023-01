Weil am Rhein Natur und Zeit als Einheit

Mit der „Ode an die Freude“ eröffnete die Bläserklasse 6a der Weiler Gemeinschaftsschule unter Leitung von Dieter Steiniger die Schulkunst-Ausstellung zum Thema „Natur + Zeit“ am Freitag in der städtischen Galerie Stapflehus. Mit einem von Herzen kommenden „Endlich sind solche Dinge wieder möglich“ begann Oberbürgermeister Wolfgang Dietz seine Rede.