Weil am Rhein Naturschutzgebiet eine Müllkippe

Die Stadt wisse auch von dem Problem und der Betriebshof hat die Entsorgung des eingesammelten Mülls übernommen, doch man könne laut Truz ansonsten wenig tun. Dennoch müsse das Problem irgendwie gelöst werden.

Müllpartikel und Gifte gelangen in den Krebsbach und in den Boden.

Die Auswirkungen des Mülls in der Landschaft hat laut den Naturschützern vielfältige Folgen. Die meisten Tierarten würden sich zwar an den herumliegenden alten Möbeln oder Fahrzeugteilen erst einmal nicht stören und auch die Plastikplanen könnten von den Reptilien als Rückzugsraum genutzt werden, doch langfristig komme es zu Umweltschäden. So gelangen laut Truz Müllpartikel oder Gifte auch in den Krebsbach und in den Boden. „Die langfristige Vergiftung von Arten ist noch unklar, doch vor allem gibt es hier allgemein dann Umweltprobleme.“

Daher erfolgen Müllsammelaktionen schon seit Jahren, da ansonsten der Waldboden komplett vom Müll bedeckt wäre, heißt es.

Wurden in den Vorjahren junge Schüler mit eingebunden, waren nun die Erwachsenen besonders gefragt. Unter den 40 Aktiven gab es Vertreter von DLRG, Truz und auch einer Geocacher-Gruppe sowie sonstigen Helfern.

illegale Müllentsorgung kaum aufzuhalten

Als Funde des Tages gelistet sind zudem ein halbes Nummernschild, eine Zigarettendose voll Pillen, ein Ausweis, ein Führerschein und mehrere Bankkarten, die dann direkt der Polizei übergeben wurden. In den Vorjahren wurden auch schon TV-Geräte und Kühlschränke gefunden.

Die Truz-Mitarbeiternwundert daher wenig. Dass in den kommenden Jahren ein ganzes Autowrack dort stehen könnte, würde sie nicht überraschen. Weil die illegale Müllentsorgung kaum aufzuhalten sei, will das Truz in der nächsten kalten Jahreszeit wieder durch das Naturschutzgebiet gehen und mit Helfern Autoreifen & Co. einsammeln – und dorthin bringen, wo sie fachgerecht entsorgt werden.