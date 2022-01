Weil am Rhein Neu durchstarten

Ernst Ulrich von Weizsäcker spricht in einer Buchlesung unter dem Motto „So reicht das nicht“ über Außenpolitik, neue Ökonomie, neue Aufklärung – was das Klima jetzt wirklich braucht. Leischner hofft, für diese Veranstaltung den großen Saal „wenigstens zur Hälfte“ füllen zu können.

Ökologische Vielfalt in naturnahen Gärten ist das Thema eines Kompaktseminars, das Armin Wikmann und Petra Hartmann abhalten werden.

Dozenten

Gegenwärtig verfügt die VHS über 160 Dozenten. Zusätzliche werden dringend gesucht für Deutsch und Integration, Französisch, Gebärdensprache, Mathe sowie Gymnastik und Yoga. Im Sommer soll es nach zweijähriger Pause erstmals wieder ein Dozententreffen geben.

Kooperationen

Die Kooperation mit dem Trinationalen Umweltzentrum (Truz) laufe nach wie vor hervorragend. Das Programm der „Herbstzeitlosen“ soll, nachdem einige Probleme beseitigt wurden, in den nächsten Wochen erscheinen.

Raumsituation

Innerhalb des Kant-Gymnasiums gab es eine Umgestaltung. Daher verfügt die VHS dort jetzt über komfortable acht Räume. Der Lernraum im Rathausplatz 3 wird zu einem „hybriden Raum“. Ein digitales Whiteboard ermöglicht in Zukunft, dass Präsenzunterricht auch online verfolgt werden kann. Die VHS-Verwaltung wird ab dem Sommer bis 2023 in das frühere Gebäude der Kultur- Verwaltung umziehen, da der Brandschutz im Haus der Volksbildung erneuert werden muss.

Neue Einrichtung

Die zwölf Volkshochschulen der Region bis zum Bodensee haben sich zur „Onrhein VHS“ zusammengeschlossen. Hier werden demnächst ausschließlich Online-Kurse angeboten. Gemeinsam beschäftigen die „Zwölf“ zwei Lehrkräfte, Frauke Söllner und Dennis Gründel. Die Homepage erscheint bald.

Verschiedenes

Es sind wieder zahlreiche Stadtführungen geplant, unter anderem auch im Rahmen des 25-Jahre-Jubiläums „häppchenweise“. Das Repair-Café findet statt, außerdem wird es ein kostenloses Ausbildungsprogramm für Dozenten geben.

Es sind 314 Kurse geplant. Bisher gibt es 945 Teilnehmer-Anmeldungen, im vergangenen Semester waren es 2626 Teilnehmer, von denen aber 621 wieder ausgefallen sind. „Wir erwarten natürlich noch weitere Anmeldungen“, erklärte Tom Leischner. Es wird mit 11 711 Unterrichtseinheiten gerechnet. Die Veranstaltung „Am Puls der Zeit“ liegt aufgrund der Pandemie in der Warteschleife.

Sprachen In einem „Einstiegskurs für Reisende“ wird praxisbezogenes Französisch vermittelt. Demselben Zweck dient der Kurs „Italienisch für den Urlaub“. Außerdem hält Guido Giovannini einen Vortrag über Leonardo da Vinci in „leicht verständlichem Italienisch“. Zehn Integrationskurse werden angeboten, dazu ein weiterer Deutsch-Regelkurs am Abend. Bei den Standardkursen gibt es nun auch Arabisch. Gesellschaft, Politik, Umwelt In den Online-Vorträgen „vhs.wissen.live“ behandeln Dozenten wissenschaftliche Themen wie „Die Barbaren sind die anderen“. In dem Kompaktseminar „Von Bielefeld nach Bilderberg“ werden Verschwörungstheorien beleuchtet, und der Ausbildungskurs „Persönlichkeitsentwicklung“ ist der ambulanten Krisenbegleitung gewidmet. Philosophisch wird es mit dem Vortrag „Paul Klee, Maler, Philosoph und Revolutionär“. Kultur und Gestalten Das Kompaktseminar „Pantomime“ soll die Theaterkunst aus der Stummfilmzeit aufleben lassen. Im Kompaktseminar „Stencil Graffiti“ lernen die Kursteilnehmer die dazu notwendige Technik. Im Kunsthandwerkskurs „Kartengestaltung“ wird kreativ veranlagten Menschen gezeigt „wie es geht“. In einem neuen Workshop werden die Grundlagen für digitale Fotografie vermittelt. Gesundheit Hier musste man sich laut Leiter Tom Leischner etwas einschränken, da Dozenten fehlen. Mit dem Seminar „Bewegtes Jodeln“ wandeln die Teilnehmer auf dem Grad zwischen alpenländischem Stimmgebrauch und elementarer Bewegung“ und mit dem Kurs „Bewegungssicher und stabil“ wird die Alltagsbewältigungskompetenz älterer Menschen trainiert. Arbeitsleben In einer neuen Kooperation mit dem reforum Binzen wird ein Kompaktseminar „Excel für Power-User in Unternehmen“ sowie ein Kurs „Smart Surfer – fit im digitalen Alltag“ angeboten. Ein Vortrag von Klaus M. Leisinger beschäftigt sich mit der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen, und der beliebte Kurs zur Prüfungsvorbereitung „Realschule Mathe“ wird neu aufgelegt.