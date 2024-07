Die Weiler Wähler setzen Hoffnung in Bernhard Scharf. Mit 5371 Stimmen landete er bei der Kommunalwahl direkt an der Spitze der gewählten Grünen-Stadträte: für ihn ein Grund zur Freude, aber auch für Respekt vor dem Amt. Schon früher sei er von verschiedenen Parteien zur Kandidatur aufgefordert worden, jetzt habe er dies nicht mehr mit dem Argument ablehnen können, er habe keine Zeit, lacht der 66-jährige Hals-Nasen-Ohren-Arzt im Ruhestand. Dass er bei den Grünen gelandet ist, ist seiner Vergangenheit geschuldet: Scharf gehörte 1979, noch als Lehramts-Student in seiner Heimatstadt Regensburg, zu den Gründungsmitgliedern der bayerischen Grünen. Bald darauf sattelte er um und studierte Medizin in Antwerpen, Erlangen und Würzburg. Als Assistenzarzt ist seitdem dem deutschen Südwesten treu geblieben: Auf ein Jahr in Lörrach folgte die Niederlassung mit eigener HNO-Praxis in Weil am Rhein. „Die Leute waren hier alle so nett“, sagt er im Rückblick. Vor genau zwei Jahren hat er diese abgegeben an seinen Nachfolger. Die Verkehrspolitik interessiert den verheirateten Vater zweier Kinder ganz besonders. Er will Radfahrern in der „Autofahrerstadt Weil“ zu ihrem Recht verhelfen.