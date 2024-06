Danny Neumann ist einer von elf neuen Stadträten in Weil am Rhein. Der 45-jährige Kaufmann im Einzelhandel und Vater einer Tochter verstärkt bald die CDU-Fraktion im Stadtrat. Das Thema Tram habe ihn näher drangebracht, sagt er, gefragt nach seiner Motivation, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren. Im Nahkauf in Alt-Weil, den er seit Juli 2017 führt, sei das im Gespräch mit Kunden immer wieder Thema gewesen. Die Meinungen gingen stark auseinander. Er selbst sehe das Ganze eher kritisch, sagt Neumann. Einige Punkte müssten noch geklärt werden: Neben der Finanzierung der Betriebskosten seien das vor allem die Parkplätze, die wegfallen. Falls die Tramverlängerung kommt, möchte er an der Planung beteiligt sein. Und wenn nicht? Auch dann müsse eine Veränderung her, meint er. Die Bushaltestellen entlang der Hauptstraße seien nicht mehr zeitgemäß, was für Menschen mit Handicap ein Problem sei. Neumann ist am Tag seiner Wahl in die CDU eingetreten. Die Kunden haben ihm gratuliert, berichtet er, viele haben sich dazu bekannt, ihn gewählt zu haben. „Alt-Weil hat mich nach vorne gebracht“, freut er sich.