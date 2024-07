Für ihn sei es eine Überraschung gewesen, in den Stadtrat gewählt zu werden, sagt Deniz Büklü, vor allem, weil er vor der Wahl wenig Werbung gemacht habe. Die Kandidatur war nicht seine Idee, sondern die seiner Genossen in der SPD, in der er seit zwölf Jahren Mitglied ist. Neben der Freude und Dankbarkeit über seine Wahl sei ihm bewusst, dass er jetzt Verantwortung trägt. Dieser will er gerecht werden. Weil am Rhein, wo der 34-jährige, in Lörrach geborene Jurist und Unternehmer seit „eh und je“ lebt, liege ihm am Herzen, sagt Büklü. Hier leben seine Familie, Freunde und Bekannte. Aus eigener Erfahrung wisse er, woran es fehlt. Zusammen mit seiner Frau Hazal führt Büklü das Café „Cakeshake“ in der Hauptstraße. Die beiden haben zwei Kinder. Zu den Dingen, die er im Rat voranbringen will, gehört die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum – „Ich bin dafür, dass mehr gebaut wird“ –und die Förderung des Sports. Für mehr Freizeit-Kickplätze für Kinder und Jugendliche will er sich einsetzen. Büklü hat mehrere Jahre beim SV Weil Fußball gespielt. In der Freizeit habe er auf die Straße und Schulhöfe ausweichen müssen, erinnert er sich.