Fridolin Allweier (28) ist neuer Stadtrat der FDP. Schon öfter ist der ledige Maurer- und Betonbauermeister aufgefordert worden, sich als Kandidat aufstellen zu lassen, dieses Mal sagte er Ja. Dass er auf Anhieb gewählt wurde, hat er so nicht erwartet, freut sich aber nach eigener Aussage umso mehr darüber. Er führt es auf seine Bekanntheit vor allem in Alt-Weil zurück, wo seine Familie seit Generationen ansässig ist. Dort konnte er am meisten Stimmen für sich verbuchen. Sich zum Wohle der Stadt einbringen und sein Bestes geben, dass Steuergelder mit Sinn und Verstand eingesetzt werden will der Unternehmer. Nach der Ausbildung bei Implenia in Rümmingen hat er seinen Meister in Freiburg gemacht und ist 2019 in das Weiler Bauunternehmen Allweier eingestiegen. Vor drei Jahren wurde er neben seinem Onkel Jürgen Allweier und Dietmar Bauer zum dritten Geschäftsführer bestimmt, seit Mai dieses Jahres ist er auch Mitinhaber. Er ist beim TV Weil, beim Motorboot- und Yachtclub sowie bei der Fasnachtsclique Rhy-Waggis aktiv und geht in seiner Freizeit gern Bergwandern oder kümmert sich um den Garten.