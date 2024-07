Die Gremienarbeit an sich ist Heidi Jakob-Frey nicht gänzlich neu – war sie doch zwei Legislaturperioden Vorsitzende des Kirchengemeinderats in Haltingen. Auch als Mutter von vier erwachsenen Kindern und fünffache Großmutter sind der neuen UFW-Stadträtin Auseinandersetzungen nicht fremd. „Ich bin es gewohnt, Konflikte zu lösen“, sagt Jakob-Frey. Beruflich arbeitet die Ärztin als rechte Hand ihres Mannes Christian Frey in dessen Haltinger Arztpraxis. Den Verzicht, den man wegen des Klimawandels bei manchen Dingen üben müsse, gelte es positiv zu besetzen, nennt die 65-Jährige als übergeordnetes Ziel. Mehrtägige Radtouren mit ihrem Mann und Freunden führen sie in verschiedene Regionen Deutschlands und darüber hinaus. Die Innenstadtentwicklung ist ein Thema, bei dem sie sich gern einbringen möchte, besonders auch, wenn es um die Frage geht, wie junge Ärzte für Weil gewonnen und zum Bleiben motiviert werden können. Ansonsten freut sie sich auf die Zusammenarbeit mit den Ratskollegen und will sich erst einmal im Detail in verschiedene Themen einarbeiten.