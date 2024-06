Kathrin Kumar betritt in Kürze zum ersten Mal die kommunalpolitische Bühne in Weil am Rhein. „Ich freue mich auf die Aufgabe“, sagt die Goldschmiedemeistersterin mit eigenem Geschäft in der Weiler Innenstadt. Als eine von zwei Frauen verstärkt die 58-Jährige künftig die Fraktion der Unabhängigen/Freien Wähler (UFW). „Ich möchte mitgestalten, so weit das möglich ist“ – mit diesem Ziel ist sie auf Platz 2 der Weiler Liste der Freien Wähler in Weil angetreten und wurde auf Anhieb in den Stadtrat gewählt. Kumars besonderes Augenmerk gilt dem Wohl des Weiler Einzelhandels. Etwas tun, statt nur klagen, wenn Dinge nicht ideal laufen, heißt ihre Devise. Dass junge Weiler sich insbesondere samstags nach dem Ausgehen in Lörrach noch eine späte Rückfahrmöglichkeit nach Weil wünschen, hat sie aus dem Jugendforum „Politik und Pizza“ mitgenommen. Dort hatte sie als Stadtratskandidatin vor der Wahl Gespräche mit Jugendlichen geführt. Der Verkehr und die Sauberkeit in der Stadt sind Themen, die sie angehen will. Beim Thema Tramverlängerung beschäftigen sie die Sorgen der Geschäftsinhaber an der Hauptstraße, während einer eventuellen langen Bauzeit Kunden zu verlieren. „Das könnte für manche Geschäfte schwierig werden“, fürchtet sie. Kumar, verheiratet und „begeisterte Tante“, ist in Weil geboren und aufgewachsen und führt seit 27 Jahren die Goldschmiede Kumar.