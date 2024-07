Beim zweiten Anlauf hat es geklappt: Mit 3465 Stimmen wurde Simone Brobeil, Lehrerin für Musik und Englisch am Kant-Gymnasium, Bratschistin und Leiterin des Sängerbunds Efringen-Kirchen, in den Stadtrat gewählt. Seit sie vor fünf Jahren zum ersten Mal kandidiert hat, bringt sie sich im Stadtverband der CDU ein. Sie sei überwältigt, dass ihr so viele zutrauten, dieses Amt gut auszuführen, freut sie sich. „Ich kann es kaum abwarten, dass die Sommerferien vorbei sind, und es endlich losgeht.“ Große Entscheidungen stünden an. Mit Blick auf die angespannte Haushaltslage dürften die Finanzen nicht zu sehr strapaziert werden. Nur eine attraktive Hauptstraße locke gute Geschäfte an, meint sie. Das erfordere Planung: „Kurzfristige Strohfeuer bringen uns nirgendwo hin.“