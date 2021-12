Weil am Rhein Neubau Kindergarten in Weil am Rhein/Friedlingen

Weil am Rhein (os). Die eigentlich für morgen, Sonntag, geplante offizielle Einweihungsfeier des Kinder- und Jugendzentrums „Juno II“ in Friedlingen fällt zwar Corona zum Opfer, trotzdem freut man sich in der Stadtverwaltung darüber, dass das Gebäude an der Blauenstraße/Ecke Tullastraße fertiggestellt ist und schon von den Kindern der Kindertagesstätte „Hand in Hand“ in Beschlag genommen wurde. Gleich nebenan befinden sich die Räume der Stadtjugendpflege und des Jugendzentrums „La Loona“.