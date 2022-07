Weil am Rhein Neubau wird Schritt für Schritt bezogen

Die Baurechtsabteilung folgt in Kalenderwoche 33 von Montag, 15., bis Mittwoch, 17. August. Des Weiteren ist der Umzug des technischen Teils der Stadtwerke für den 16. August vorgesehen ist. Das Kulturamt räumt seine Büros in der Humboldtstraße am Mittwoch, 17., und Donnerstag, 18. August. Die Museen sind am Donnerstag, 25. August, an der Reihe, ehe das Standesamt mit Sack und Pack in der Kalenderwoche 35 (Montag, 29. August, bis Freitag, 2. September) den Abschluss dieser umfangreichen Umzugsmaßnahmen bildet.

Die Umzüge der Mitarbeiter innerhalb des Bestandsgebäudes finden erst im Anschluss des Bezugs des Erweiterungsbaus statt und richten sich auch nach den nötigen Umbauarbeiten. So werden der bisherige Aufzug entfernt und die Brandschutzmaßnahmen im gut 60 Jahre alten Bestandsgebäude vorgenommen.

1. August: Erster Bürgermeister mit Vorzimmer

2. August: Leitung Rechts- und Ordnungsamt mit Vorzimmer

2. August: Polizeiabteilung

2. bis 4. August: Grundstücksabteilung

2. bis 3. August: Haushaltsabteilung sowie Kaufmännischer Teil Stadtwerke

9. August: Musikschule

10. August: Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz

15. bis 17. August: Baurechtsabteilung

16. August: Technischer Teil Stadtwerke

17. bis 18. August: Kulturamt

25. August: Museen

29. August bis 2. September: Standesamt