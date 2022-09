Weil am Rhein Neue Adresse, neue Kurse

Die Sprachberatung findet am Mittwoch, 14. September, von 17 bis 18.30 Uhr im Kesselhaus statt.

Gesellschaft/Politik/Umwelt

Die Vortragsreihe „vhs.wissen.live“ zu wissenschaftlichen Themen wird nun wieder kostenlos angeboten. Die Zuschauerzahlen sanken, als die Teilnahme fünf Euro kostete, berichtete Leischner. „Politische Bildung muss auch teils kostenlos sein“, findet er. Ein neues Kompaktseminar beschäftigt sich mit dem Thema „Das Wichtigste zum Elternunterhalt“. Die Theater-Fahrten nach Freiburg sind wieder im Programm.

Kultur und Gestalten

„Lebendiges Erzählen“ können die Teilnehmer von der Weiler Erzählerin Hildegard Vierhuff lernen. Außerdem gibt es ein „Schreiblabor für Geschichtenerzähler“.

Neu ist auch der Kurs „Orientalischer Tanz“, der auf Englisch unterrichtet wird. „Abenteuer Aquarell“ bietet Markus Klein-Gunnewyk an, der die Technik selbst ursprünglich an der Weiler VHS erlernt hat, freute sich Leischner.

Gesundheit

Ebenfalls auf Englisch findet der Kurs „Yoga Nidra“ statt. Es handelt sich um eine besonders ruhige Form von Yoga. Beim „Balance Swing“ werden Mini-Trampoline genutzt. Neu im Programm ist auch „Energy Dance“. Außerdem bietet die VHS neben „Aquafit“ nun außerdem „Aqua Cycling“ an. Dafür dürfen die Wasserfahrräder des Laguna Badelands genutzt werden. Der Titel eines Vortrags von Martina Eckle lautet „Da freut sich die Leber“.

Arbeitsleben-Qualifikation

Erneut angeboten wird der Kurs „Excel für Power-User im Unternehmen“, es handelt sich um einen Kurs für Fortgeschrittene, die noch tiefer in das Programm eintauchen wollen. Ein interaktives Bewerbungstraining findet sich neu im Programm, es wird von der neuen Dozentin Dina Burkhardt geleitet.

Verschiedenes

Weiterhin laufen zum Beispiel die VHS-Stadtführungen und das Repair-Café im Kesselhaus. Das 50. Repair-Café wird am 3. Dezember gefeiert. Die Medienmentoren nutzen die Räume der VHS, um Senioren mit technischen Geräten zu helfen. „Das ist kein Kurs, sondern es werden konkrete Fragen beantwortet“, erklärte Leischner. Auch in Kooperation mit dem Trinationalen Umweltzentrum (Truz) gibt es weiterhin Angebote. Darüber hinaus hat die VHS noch zahlreiche weitere Kooperationspartner.

Weil am Rhein (sas). Statt in der Humboldtstraße 5 befindet sich die VHS nun vorübergehend in der Humboldtstraße 2. Sommerurlaub hatte Leiter Tom Leischner dieses Jahr nicht, stattdessen war Kisten schleppen angesagt. Vorgesehen ist, dass die Einrichtung bis Sommer 2023 in ihrem neuen Domizil im ehemaligen Kulturamt bleibt. „Hier haben wir mehr Räume und mehr Platz, dafür keine Kursräume“, erklärte Leischner am Rande der Programmvorstellung. Für zwei Sprachkurse stehen schon seit einem Jahr zusätzliche Räume im Kant-Gymnasium zur Verfügung. Außerdem kann die VHS insgesamt drei Zimmer in der Hans-Thoma-Schule nutzen. Beispielsweise Ballett wird künftig in Räumen im Laguna Badeland angeboten.

An der neuen Adresse fehlen noch die Schilder, ansonsten hat sich das Team bereits gut eingelebt. Es besteht aus Tom Leischner, Martina Rogowski, Luigina Pinna, Eileen Biehle, Sandra Gutzmer und Irene Sommerhalter.

Im neuen Herbst-/Winter- Semester sind an der Weiler VHS 353 Kurse mit insgesamt 11363 Unterrichtseinheiten geplant. 2333 Teilnehmer sind schon angemeldet, obwohl das Heft noch nicht erschienen ist. Im abgelaufenen Semester fanden 317 Kurse (geplant: 392) mit 12 570 Unterrichtseinheiten und 3324 Teilnehmern statt.

Weil am Rhein (sas). Rund 160 Dozenten sind aktuell an der VHS beschäftigt. Gesucht werden noch Lehrende für Deutsch, Französisch, Gebärdensprache, Mathematik-Vorbereitung für die Realschule sowie Gymnastik und Yoga. Für letzteres konnten aber auch neue Dozenten gewonnen werden, freute sich Leischner.

Weil am Rhein (sas). An der Weiler VHS gibt es zwölf Integrationskurse. Weil Mitarbeiterin Luigina Pinna, die diese organisiert, am Rand ihrer Kapazitäten ist, wird sie ab dem 12. September von einer neuen Mitarbeiterin unterstützt. Diese wird eine 30-Prozent-Stelle innehaben, kündigte Leiter Tom Leischner an.