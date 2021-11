Weil am Rhein Neue, altbekannte Pfarrerin

In der Region verankert

Pfarrerin Christina Günther-Fiedler ist in der Region bereits seit vielen Jahren fest verankert. So war sie vor ihrer Tätigkeit in der Gemeinde Binzen/Rümmingen unter anderem auch in der Kirchengemeinde Wittlingen / Schallbach tätig. Im Seelsorgedienst hat sie bereits in ihrem Heimatort Moers und ab 2007 in Gosau, einer evangelischen Gemeinde im Salzkammergut, Erfahrungen gesammelt.

Natürlich gebe es in jeder Kirchengemeinde Eigenheiten, die man erst kennenlernen müsse, blickt sie ihrer künftigen Tätigkeit in Haltingen entgegen. Vieles sei ihr aber auch schon vertraut.

Der anstehende Wechsel wird voraussichtlich schrittweise vonstattengehen, erklärt Günther-Fiedler. Es werde keine abrupten Änderungen geben. Bereits Begonnenes soll wie gehabt fortgeführt und dann Schritt für Schritt von Günther-Fiedler übernommen werden. „Auf diese Weise habe ich die Möglichkeit, überall erstmal reinzuschnuppern.“ Auch setze sie vorerst ihre Tätigkeit an der Rümminger Schule noch für einige Monate fort.

Besonders freut sich Günther-Fiedler an ihrer künftigen Wirkungsstätte auch auf die Zusammenarbeit mit den Diakonen und dem, wie sie sagt, sehr aktiven Kirchengemeinderat.

In Haltingen wird die Pfarrerin in absehbarer Zeit auch wohnen, sobald die Arbeiten am Pfarrhaus abgeschlossen sind. Die sogenannte Dienstwohnungspflicht bringe es zugleich mit sich, dass ihr Mann weiterhin in Binzen wohnen wird. Aufgrund der Nähe der beiden Gemeinden sei die räumliche Trennung für die Familie aber gut zu bewältigen.

Ihren ersten Gottesdienst in Haltingen – samt anschließender Gemeindeversammlung zum Kennenlernen – wird Günther-Fiedler voraussichtlich am 5. Dezember halten. Wann die offizielle Amtseinführung folge, müsse sich noch zeigen.