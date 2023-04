Weil am Rhein Neue Anfängerkurse sind vorgesehen

Rückblick

Die beiden Tanzabteilungen konnten frühzeitig wieder weitgehend normale Übungsabende veranstalten. Die Linedance-Abteilung unter der Leitung von Hansi Imme hat mit ihren Tanzlehrerinnen Danny Imme und Beate Eble fünf neue Tänze einstudiert. Neben den Clubabenden fanden drei Themenabende statt.

Ausblick

Am 5. Oktober findet ein Schnupperabend bei den Linedancern statt. Bei genügend Interesse folgt ein Anfängerkurs. Interessierte können sich per E-Mail an linedance-anfaengerkurs@web.de melden. Für den Herbst ist auch ein neuer Squaredance-Anfängerkurs vorgesehen.