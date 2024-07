Die Städtische Galerie Stapflehus blickt auf ein erfolgreiches Halbjahr zurück und wird nach der Sommerpause mit einer neuen Ausstellung des Kunstvereins Weil am Rhein eröffnen. Mit fast 1800 Besuchern in den ersten sechs Monaten des Jahres war die Galerie ein wichtiger kultureller Treffpunkt in Weil, heißt es in einer Mitteilung.