Weil am Rhein: Neue Erfahrungshorizonte

Muster aus dem 3D-Drucker

Im ersten Stock können die Werke der Basler Künstlerin Anna Maria Balint entdeckt werden. Sie hat sich mit der Textilgeschichte Weil am Rheins beschäftigt und sich von alten Stoffmusterbüchern inspirieren lassen, deren Hintergründe immer schwarz waren. In Anlehnung daran hat sie in ihrer Serie „Brimming“ von 2024 Muster in weiß auf schwarzem Grund gestaltet, die unter anderem an Spitzenkrägen und Borten erinnern. Die weißen Muster wurden mit dem 3D-Drucker hergestellt, ebenso wie die Muster, die sich auf den mit Seidenstoff bespannten Aufstellern im Raum befinden.

In den Nischen befinden sich 3D-Objekte, die ebenfalls aus dem 3D-Drucker stammen. Sie wirken wie Holz-Stempel oder kleine Druckstöcke, nur in neuer Materialform. Die Nischen sind in Schwarz gehalten und mit Samt ausgekleidet, wovon sich das Objekt in weiß abhebt. Der Schwarz-Weiß-Kontrast erinnert an das Druckerhandwerk, wobei das Material Samt gleichzeitig eine besondere Hervorhebung verdeutlicht.

Ihre Aquarelle zeigen Pflanzenmotive in hauchdünner Farbigkeit auf weißem Papier. Sie verweisen auf die oft florale Druckmuster früherer Zeiten. Durch die gedämpfte Farbigkeit erzielt Balint mit diesen Papierarbeiten eine meditative Wirkung.