Weil am Rhein Neue Erfahrungsräume geschaffen

Darüber freuen sich IBA-Geschäftsführerin Monica Linder-Guarnaccia sowie Präsident Hans-Peter Wessels. So handele es sich nun um einen „würdigen Abschluss“, schließlich sei über einen Zeitraum von elf Jahren gearbeitet worden.

In der Ausstellung gibt es insgesamt sechs Stationen, die unter dem Schlagworten „Eintauchen in die Region“, „Gemeinsamer Lebensraum“, „IBA-Projektlandschaft“, „IBA-Prozess – 10 Jahre ,Not business as usual’“, „Querschnittsthemen der IBA Basel“ sowie „Gemeinsam in die Zukunft“ zu ergründen sind. Zu finden sind Stelen, auf denen sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form in verschiedene Projekte eingetaucht werden kann. Eine tiefergehende Analyse könne alleine an einem der Info-Punkte schon eine lange Zeit in Anspruch nehmen, erklärte die IBA-Geschäftsführerin. Die Ausstellung zeige, wie durch innovative Wege, über Grenzen hinweg, neue Erfahrungsräume für die Bevölkerung geschaffen werden.