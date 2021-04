Weil am Rhein Neue Fakten zur Inka-Tapete erforscht

„Mein Anliegen ist es, die Geschichte der Inka-Tapete auf den neuesten Wissens- und Kenntnisstand zu bringen“, sagt der in Haltingen wohnende ehemalige Studiendirektor des Weiler Kant-Gymnasiums. Denn die 1819 in Paris entworfene Panoramatapete, die die Kolonisierung der indigenen Inkas in Peru darstellen soll, ist laut Niechoj eine Facette der Globalisierungsgeschichte.

Das weitere Vorgehen Er geht dabei der Frage nach, wie eine solche Weltbesonderheit in eine Dorfgaststätte in Ötlingen gelangen konnte. Für seine Arbeit hat Niechoj in umfangreicher Literatur, in Archiven und im Internet sowie vor Ort recherchiert. Dabei hat er neue und ergänzende Daten und Fakten zusammengetragen.