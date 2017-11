Weil am Rhein Neue Gleise, Brücken und Wände

Der viergleisige Ausbau der Rheintalbahn im Abschnitt Haltingen-Weil am Rhein geht voran, wie die Bahn in einer Übersicht über die anstehenden Baumaßnahmen aufzeigt. Dabei entstehen neben zwei neuen Gleisen auch weitere Bauwerke wie Brücken, ein Fußgängersteg oder Schallschutzwände.

Weil am Rhein. Während der Bauarbeiten lassen sich Verkehrseinschränkungen und Änderungen der Wegeführung nicht immer vermeiden, betont die Bahn. „Diese temporären Sperrungen sorgen aber für einen sicheren und schnellen Bauablauf. Lärmbelastungen werden ebenfalls so gering wie möglich gehalten, können aber nicht vollständig vermieden werden“, erklärt Bahn-Großprojekt-Sprecher Michael Breßmer. Zugleich verweist er auf die Möglichkeit, dass Bürger das Info-Center an der Güterstraße besuchen können.

Eisenbahnüberführung Nordwestumfahrung

An der Nordwestumfahrung entsteht eine neue Eisenbahnüberführung für den Schienenverkehr. Derzeit verläuft dieser über zwei Hilfsbrücken, die nach der Fertigstellung des neuen Bauwerks zurückgebaut werden. Aktuell werden an der neuen Brücke die Bewehrungen für die Decken eingesetzt. Zuvor erfolgten seit März dieses Jahres seitlich der Bahntrasse die Aushubarbeiten für das Rahmenbauwerk sowie erste Bewehrungsarbeiten. Die Fertigstellung des Brückenbauwerks ist für Mai 2018 geplant.

Die Stadt Weil am Rhein setzt anschließend die Straßenbauarbeiten für die zweispurige Straße mit Radweg zur Entlastung des Ortskerns fort.

Neues Erschütterungsschutzsystem

Zum Schutz vor Erschütterungen durch den Zugverkehr werden die beiden neuen Gleise in einem Betontrog geführt. Auf dem Betontrog wird eine Unterschottermatte verlegt, erst im nächsten Schritt werden Schotter, Schwellen und Gleise verbaut. Breßmer: „Dadurch werden Erschütterungen deutlich reduziert.“

Der Trog unterteilt sich in insgesamt drei Abschnitte, beginnend bei der Nordwestumfahrung bis südlich des neuen Fußgängerstegs. Baubeginn im ersten Abschnitt ist in diesem Monat, für den zweiten Abschnitt ist ein späterer Zeitpunkt geplant und im dritten Abschnitt beginnen die Arbeiten im Juni. Die Arbeiten für den Trog sollen im August abgeschlossen sein.

Überwerfungsbauwerk Haltingen-Nord

Mit dem Überwerfungsbauwerk Haltingen-Nord (ÜBW Nord) wird das in Richtung Karlsruhe verlaufende Nahverkehrsgleis Ostseite hindurch geführt. Das Überwerfungsbauwerk Nord ist insgesamt rund 546 Meter lang. Momentan wird die Bohrpfahlwand Nordwest für den Ausfahrtsbereich Nord des späteren Überwerfungsbauwerks hergestellt. Die Arbeiten für das ÜBW Nord beginnen ab 2020/2021.

Baustelle Märktweg/ Bahnhof Haltingen

Eine Baustelle benötigt Platz für Fahrzeuge, Material und Maschinen. Zwei Baustelleneinrichtungsflächen schaffen diesen zwischen der Baustraße und dem Märktweg sowie im Bereich des Bahnhofs Haltingen, heißt es in den Erläuterung der Bahn. „Die Flächen sind so eingerichtet, dass sie keine direkten Auswirkungen auf Anwohner haben“, so Breßmer.

Im August dieses Jahres hat die Bauüberwachung (BÜ) eine neue Container-Anlage im Baustellenbereich am Märktweg bezogen. Der Parkstreifen im Märktweg vor der BÜ-Zentrale ist Eigentum der Bahn und dient der Bauüberwachung als Parkfläche.

Bahnhof Haltingen

Südlich des bestehenden Bahnsteigs wird ein temporäres Bahnsteigprovisorium von 210 Metern Länge gebaut. Durch die Verschiebung des Bahnsteigs wird genügend Platz für den Bau der westlichen Gleistrasse geschaffen, heißt es. Die Bauarbeiten finden im März und April statt und sollen ohne Einschränkungen für die Reisenden am Bahnhof bleiben. Den temporären Bahnsteig erreichen die Reisenden dann über eine provisorische Treppenanlage, die vom Fußgängersteg Haltingen abgeht.

Fußgängersteg Haltingen

Die Bauarbeiten am neuen Fußgängersteg werden laut Bahn voraussichtlich im Frühjahr abgeschlossen. Im Anschluss können Fußgänger die neue, 67 Meter lange und drei Meter breite Brücke einschließlich der drei Aufzüge über die Bahntrasse und Bundesstraße 3 nutzen. Der Fußgängersteg ersetzt die Unterführung parallel zur Bahnstrecke, die während der Bauarbeiten gesperrt bleibt. Bis zum Abschluss der Baumaßnahmen in Haltingen dient der Fußgängersteg als provisorischer Bahnsteigzugang zu mehreren bauzeitlich erforderlich werdenden Bahnsteigen in Haltingen.

Elektronisches Stellwerk Weil/ Rangierbahnhof Basel

Im Bahnhof Weil wurde ein neues Modulgebäude aufgebaut. Dieses Modulgebäude beherbergt zwei Elektronische Stellwerke (ESTW) und wird künftig die vollständige Signaltechnik des Bahnhofs Weil und des Rangierbahnhofs Basel auf deutscher Seite beinhalten. Insgesamt werden mit den beiden ESTW 130 Signale und 164 Weichen bedient. Dafür wurden rund 26,9 Millionen Euro investiert. Alle ESTW in Weil am Rhein werden in Zukunft von Fahrdienstleitern über das zentrale ESTW im Basel Badischer Bahnhof gesteuert. Die Inbetriebnahme der neuen ESTW erfolgt laut Bahn bis Mitte nächsten Jahres.

Oberbauarbeiten

Oberbauarbeiten im Ortsbereich Haltingen finden im größeren Umfang erst wieder ab dem Jahr 2018 statt. Dann werden die neuen Gleise der westlichen Gleistrasse eingebaut. In diesem Zuge wird auch eine neue Zufahrt zum Rangierbahnhof südlich des Betriebswerks Haltingen gebaut, die die heutige Zufahrt im Bahnhof Haltingen über die Brücke an der Güterstraße ab 2019 ersetzen wird.

Mehrere Stützwände

Entlang der Strecke dienen mehrere Stützwände als bausichernde Tragwerke und werden zusätzlich als Fundamente für Schallschutzwände genutzt. Zwei dieser Stützwände im Bereich des Märktwegs und beim Wasserturm des Bahnbetriebswerks sind fertiggestellt. Aktuell erfolgt der Bau der Stützwände Mitte West 1 und der Bau einer daran anschließenden 97 Meter langen Bohrpfahlwand. Die Stützwand West 2 wird in zwei Bauabschnitten hergestellt, die ersten Arbeiten für die 27 Meter lange Wand erfolgen derzeit. Dabei kann es zeitweise zu geringfügigen Einschränkungen des öffentlichen Verkehrs auf der Güterstraße kommen, heißt es.

Schallschutzwände

An den sechs neuen Schallschutzwänden (SSW) konzentrieren sich die Bauarbeiten auf die Gründungen der Wände. Zwei Schallschutzwände (SSW West 5 fast vollständig und SSW Mitte 4 vollständig) mit insgesamt rund 925 Metern Länge werden fertiggestellt.