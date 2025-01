Weil am Rhein: Neue „grüne“ Mitglieder wollen mitanpacken

Sprecherin Ulrike Fröhlich ist auch aufgefallen, dass die Grünen neuerdings an allem schuld seien. Die Palette sei lang, ein Vorwurf sei schlechte Kommunikation. Deshalb müsse sich der Ortsverband auf den Weg machen, damit es wieder aufwärts gehe, meint sie. Ein Elektronikingenieur aus Haltingen ist gekommen, um erstmal zu schauen. Einer, der sich bereits seit zwei Jahren als Mitglied einbringt, ist Janis Vujic aus Istein. „Für mich sind die Grünen die richtige Partei“, betont der 17-jährige Kant-Gymnasiast. Nicht nur an einem, sondern an vielen Themen lohne es sich, anzusetzen, so die Antwort auf die Frage nach seiner Motivation. Zur Mitwirkung im Ortsverband sagt er, es mache Spaß. Er lerne neue Leute kennen, könne sich einbringen und mitdiskutieren. Dass die Parteiarbeit Spaß mache, war mehrfach zu hören.

Unter dem Motto „menschlich, nachhaltig, grün“ werden sechs Schwerpunktthemen mit zahlreichen Zielen verfolgt, einerseits anlässlich der nahenden Bundestagswahl sowie für die Landtagswahl 2026. Nicole Sütterlin vom Kreisverband berichtete über Aktuelles und über den Wahlkampf.

Laut Fischer gehe es am 1. Februar los. Vier Samstage werde man in Weil und Haltingen mit einem Stand Präsenz zeigen. Fraktionssprecher Thomas Bayer warb, dass möglichst viele Mitglieder dabei seien. Außerdem folgen Flyer-Verteilung, Werbung an Haustüren und am Küchentisch. Alle sechs, sieben Wochen gebe es den Stammtisch. Zu den Neuzugängen zählt auch der Weiler Levi Hauf. Im Sommer eingetreten, kümmert er sich um den Wahlkampf. Fröhlich dazu: „So schnell kanns gehen“.