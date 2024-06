Weil am Rhein: Neue Herausforderungen an Schulen

Im Bildungsbereich gehen die Aufgaben scheinbar nie aus: Der Bedarf an zusätzlichen Räumen an manchen Standorten und Gestaltung der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen mit Eintreten des Rechtsanspruchs im Jahr 2026 halten die Verantwortlichen für die Schulen in Weil am Rhein auf Trab. Dies wurde deutlich, als Hauptamtsleiterin Annette Huber dem Kultur-, Sport- und Verwaltungsausschuss bei seiner Zusammenkunft am Dienstag den Weiler Schulbericht vorgetragen hat.