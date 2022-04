Weil am Rhein Neue Hoffnung und Zuversicht spenden

Am Gründonnerstag, 14. April, feiert die Kirchengemeinde ab 19 Uhr einen Abendmahlsgottesdienst in der Altweiler Kirche. Der Gottesdienst am Karfreitag ab 10 Uhr in Alt-Weil wird von Michael Müller an der Orgel und von Birte Niemann (Gesang) gestaltet. Unter anderem werden Passionslieder aus dem Schemelli-Liederbuch, von Johann Sebastian Bach und aus den geistlichen Liedern von Carl Philipp Emanuel Bach zu hören sein. Ebenfalls am Karfreitag ab 10 Uhr findet in Friedlingen ein Gottesdienst statt. Die YChurch unter der Leitung von Kathrin Husser beleuchtet am Karfreitag ab 19.30 Uhr im Hof der Johanneskirche das Kreuz und zeigt einen Film zur Passion.

Am Ostersonntag findet ab 8 Uhr auf dem Friedhof in Weil am Rhein mit Bläsern unter der Leitung von Christian Leitherer eine Auferstehungsfeier statt. Der Osterfestgottesdienst in Alt-Weil wird von Michael Müller an der Orgel und einem Sing- und Musikprojekt unter der Leitung von Birte Niemann gestaltet. Es werden Stücke von Franz Liszt „O Filii et Filiae“ aus dem Oratorium „Christus“ sowie von Heinz Martin Lonquich: „Wir stehen im Morgen“ und „Seht, der Stein ist weggerückt“ mit vierstimmigem Chor und einem kleinen Orchester mit Müller an der Orgel, Ulrike Schmiedle, Flöte, Heinke Hoffmann, Saxophon, Edgar Weber, Gitarre und Cajon, sowie Tom Fischer, Gitarre, erklingen. Des Weiteren wird ab 10 Uhr ein Gottesdienst in Friedlingen geboten. Die YChurch feiert in der Johanneskirche ab 11 Uhr einen Familiengottesdienst mit Ostereier­suchen und Kirchenkaffee.