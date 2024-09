Weil am Rhein: Neue Kino-Kultur im Rheincenter

Weite Anfahrt

Definitiv ein Trend: Per Social Media und Anzeigen kontaktiert er diese ganz gezielt und meist mit großem Erfolg. „Das sind sehr gut besuchte Vorstellungen“, sagt er. Die Kinobesucher kommen aus Weil und dem Dreiland, aber auch aus weiter entfernten Orten, etwa im Raum Freiburg. Eine halbe bis eine Stunde Fahrt nähmen diese auf sich, um einen Film in ihrer Sprache zu sehen. Filme in Originalversion seien bisher eine Randerscheinung gewesen. „Das rücken wir jetzt in den Mittelpunkt.“ Dabei geht es insbesondere um Filme, die in ihren Ursprungsländern Erfolge gefeiert haben, etwa die Komödie „Gelin Takımı“ in der Türkei. Die Kinobetreiber arbeiten dafür gezielt mit Verleihern zusammen.