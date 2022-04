Weil am Rhein. Astghik Bakhshiyan ist seit Monatsbeginn die neue Klavierlehrerin an der städtischen Sing- und Musikschule Weil am Rhein. Sie stammt aus Armenien, lebt und studiert seit 2015 an der Staatlichen Hochschule für Musik in Freiburg bei Christoph Sischka. Sie ist Preisträgerin nationaler und internationaler Wettbewerbe und war Teilnehmerin der Internationalen Sommerakademie Mozarteum in Salzburg, teilt die Weiler Musikschule mit.