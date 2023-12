Weil am Rhein: Neue Musik erklingt im Stapflehus

Eine Reihe von16 Veranstaltungen

Karbacher ist eine herausragende Stimme innerhalb einer neuen Generation von Musikerinnen, heißt es weiter. Auf dezidierte Weise verbindet sie komplexe neue Instrumentaltechniken mit dem musikalischen Gespür für Material, Brüche und Energie. Sie studierte klassisches Saxophon in Luzern und Berlin sowie Improvisation an der Musikakademie Basel. Derzeit absolviert sie ein Certificate of Advanced Study in Jazz Performance an der Hochschule Luzern. Mit Konzerten Neuer Musik sowie zeitgenössischer Improvisation trat Karbacher in vielen Ländern Europas auf.