Weil am Rhein: Neue Pächter in der „Krone“

Offiziell übernehmen Öcel und Shaba den Betrieb am 1. November. In den ersten Tagen werden sie sich einrichten und um die Hotelgäste kümmern, bevor am Mittwoch, 6. November, von 17 bis 20 Uhr zu einem Kennenlern-Apéro in lockerer Atmosphäre auf der Terrasse der „Krone“ eingeladen wird. Interessierte können einfach vorbeikommen. Es gehe darum, die Menschen von hier kennenzulernen, erklärt Hechler. Ab dann werden Tischreservierungen entgegengenommen. Die Öffnungszeiten, Speisekarte, Kontaktdaten & Co. finden sich auf der Internetseite.