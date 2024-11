Weil am Rhein: Neue Pläne für die Dorfstraße

Das Dorf Ötlingen zeichnet sich durch seine einmalige Lage am Westhangs des Tüllingers aus. Die historische Struktur macht den Stadtteil zu einer beliebten Wohnlage, wobei die traditionellen Hofstrukturen, historische Gebäude und enge Gassen ein Gefühl von Gemeinschaft vermitteln, heißt es darin.

Ortsbild soll erhalten bleiben

Das denkmalgeschützte Ortsbild und der einzigartige Charakter soll auch in Zukunft erhalten bleiben. Allerdings könne neuer Wohnraum am Siedlungsrand und in der Ortsmitte geschaffen werden.