Weil am Rhein. Die neue Gemeindereferentin der katholischen Kirchengemeinde Weil am Rhein, Katharina Oberfell, wurde in der jüngsten Sitzung des Pfarrgemeinderats vorgestellt. Katharina Oberfell ist in Rastatt geboren und aufgewachsen. Nach dem religionspädagogischen Studium führte sie der Weg der Assistenz nach Appenweier und Rheinfelden, wo sie bis 2018 als Gemeindereferentin tätig war. „Schwerpunkt in unserer Kirchengemeinde wird für die 35-Jährige die Erstkommunion und die Familienarbeit sein“, so Pfarrer Gerd Möller. Die Gemeindereferentin unterrichtet an der Rheinschule in Friedlingen. Sie wohnt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Binzen. Die offizielle Einführung erfolgt am 26. September um 10.45 Uhr in St. Maria.