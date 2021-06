Weil am Rhein Neue Rektorin für die Rheinschule

Sigwart ist seit September 2014 Rektorin an der Eichendorffschule. Ebenso wie in Friedlingen verstärkt der Fall, traf sie auch schon in Lörrach auf eine sehr heterogene Elternschaft, also auf Bewohner der Nordstadt im nördlichen Bereich des Einzugsgebiets sowie einem Villenquartier im südlichen Bereich, weiß Nopper. „Sie bringt hier die Erfahrung mit.“ Nun komme sie angesichts von 250 Schülern, 26 Lehrkräften und gut 40 weiteren Mitarbeitern an eine größere Schule.

Der bisherige Rheinschul-Rektor freut sich, dass im Gegensatz zu der Zeit vor seinem Start im November 2016 nun keine lange Vakanz der Schulleiterstelle entsteht. Zwar wird Nopper erst im November 64 Jahre alt, doch er sieht jetzt aus rein taktisch-praktischen Gründen den richtigen Zeitpunkt für sein Ausscheiden. So stünde nach den organisatorischen Veränderungen nun die pädagogische Weiterentwicklung an, welche er der Nachfolgerin überlassen will, die dann die Weichen für die nächsten Jahre stellen könne.