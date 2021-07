Weil am Rhein Neue Route und Gefahren mindern

Eine weitere sichere Verbindung mit Anschluss an das schweizerisch-deutsche Radwegenetz ist für die IG Velo das Ziel. „Die früheren Überlegungen sind irgendwie untergegangen“, hofft der Sprecher auf neuen Rückenwind. „Es wäre eine Alternative ohne großen Aufwand“, preist er diese pragmatische Lösung an.

Gummilippen für die Gleise

Die Tramgleise in Friedlingen treiben manch einem Radfahrer die Schweißperlen auf die Stirn. Um sich nicht der Gefahr auszusetzen, hier mit den Reifen hängen zu bleiben und zu stürzen, wählen einige den Weg am Kesselhaus entlang, weiß Wiechert. Er plädiert dafür, Gummilippen einzusetzen.

Seitdem die Tram auf der Weiler Gemarkung verkehrt, gebe es diese Überlegung, erklärt Wiechert im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch der hohe Verschleiß und die Kosten seien ein Knackpunkt. „Man sollte aber langfristig eine Lösung finden.“

Hoffnung hat der Radfahrer-Sprecher nun beim Blick nach Basel. Dort beabsichtige das Bau- und Verkehrsdepartement, velofreundliche Tramgleise einzubauen, die mit einem Gummiprofil versehen werden sollen, womit die Velofahrer nicht in den Schienen hängen bleiben. Ein Versuch dafür beginne Ende dieses Jahres, die Auswertung stehe Ende 2022 an.

„Achtung Sturzgefahr“

In Höhe der Autobahnbrücke in Friedlingen, aber auch an den Gleisen der Kandertalbahn an der Kanderstraße in der Nähe des ehemaligen Haltinger Bahnhofs wünscht sich IG Velo einen Hinweis „Achtung Sturzgefahr“. „Gerade auch im Winterhalbjahr besteht bei Nebel und Nässe eine zusätzliche erhebliche Rutschgefahr beim Überqueren der Gleise“, erklärt Wiechert.

Spiegel an Unterführung?

Warum es in der Unterführung bei der Vitra keinen Verkehrsspiegel gibt, fragte eine Radlerin die IG. Die Eimeldingerin musste nach eigenen Schilderungen mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht werden, da im Mai ein aus Weil entgegenkommender Velofahrer die Kurve geschnitten habe. Sie trug Verletzungen und eine Gehirnerschütterung davon. Sie vermisst an dieser Gefahrenstelle einen Verkehrsspiegel. Nach aktuellem Stand wird hier aber keiner angebracht, wie Sprecher Jürgen Schopferer erklärte. So gebe es eine durchgezogene Mittellinie, die Kurve sei nicht zu eng und die Stelle einsehbar. „Doch es wird noch überprüft.“