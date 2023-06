Weil am Rhein Neue VHS-Leiterin will neue Impulse setzen

Zum Beispiel?

Ich würde gerne die „Junge VHS“ stärken und mehr junge Teilnehmer anlocken. Auch sie sollen uns als Institution des lebenslangen Lernens wahrnehmen. Außerdem würde ich den Kreativbereich gerne etwas ausweiten und die tollen Räume, die dafür zur Verfügung stehen, ausnutzen. Ich könnte mir zum Beispiel einen Töpferkurs für Kinder und Teenies vorstellen, Bleistiftzeichnen, einen Papierkunst- oder Drahtkunst-Kurs. Es steht und fällt allerdings alles mit den Dozenten.

Wie sind Sie diesbezüglich aktuell aufgestellt?

Wir suchen dringend Dozenten im Fitness- und Gesundheitsbereich, konkret für die Kurse „Bodyfit am Morgen“ und „Yoga für Männer“. Viele Dozenten befinden sich mittlerweile an der Altersgrenze und gehen in den Ruhestand. Wenn niemand gefunden wird, können diese Kurse nicht mehr stattfinden. Das wäre schade, viele Teilnehmer sind seit Jahren dabei und machen immer weiter.

Wie kam es dazu, dass Sie sich für die Stelle in Weil beworben haben?

Ich habe eine Zeitungsanzeige gesehen und die Stelle hat mich gleich angesprochen. Ich habe zuvor an der VHS Freiburg den Bereich der berufsbezogenen Sprachkurse geleitet – eine 40-Prozent-Stelle – und wollte gerne wieder 100 Prozent arbeiten.

Und wie kamen Sie überhaupt zur VHS?

Ich habe früher etwas ganz Anderes gemacht: Ich bin gelernte Diplom-Volkswirtin und habe 20 Jahre lang im Finanzwesen gearbeitet. Ich war international unterwegs, unter anderem in Brüssel und London. 2013 hatte ich eine kleine „Sinnkrise“ und habe gemerkt, dass ich diesen Beruf nicht mein Leben lang ausüben will. Im selben Jahr habe ich begonnen, Deutsch als Fremdsprache zu studieren, und 2015 schloss ich das Studium ab. In der Zwischenzeit bin ich mit meiner Familie von Frankfurt nach Freiburg gezogen. Als Integrationsdozenten gesucht wurden, fing ich bei der VHS Südlicher Breisgau an, nach einer Weiterbildung im Alphabetisierungsbereich kam ich an die VHS Freiburg. Und dort wechselte ich schließlich in die Verwaltung.

Was schätzen Sie an dem Beruf?

Ich stehe voll hinter dem VHS-Konzept. Wir fördern das lebenslange Lernen und bieten für jeden etwas. Jeder hat die Chance, sich weiterzubilden. Es geht auch um Bildung für alle. Es gibt immer noch 6,2 Millionen Analphabeten in Deutschland. Es wäre schade, Menschen nicht zu mehr Bildung zu verhelfen. Ich will etwas Sinnvolles tun – und jedes Gespräch hat immer einen Sinn. Ich freue mich stets, auch den Werdegang der Teilnehmer verfolgen zu können. Wir haben sehr viele Integrationskurse. Es wäre toll, wenn wir die Teilnehmer, nachdem sie ein bestimmtes Sprachniveau erreicht haben, auch für andere Kurse rekrutieren könnten – und so die gesellschaftliche Gruppe der neu Zugezogenen weiter an unser Haus binden.

Und wo sehen Sie die größten Herausforderungen?

Eine Herausforderung ist, dass das eben Genannte gelingt. Das Programm hängt immer auch von den Dozenten ab. Ansonsten gibt es bürokratische Herausforderungen. Ich habe das Gefühl, das wird immer komplizierter. Ebenfalls nicht immer einfach ist es, Räume zu finden zu den Zeiten, in denen wir sie benötigen.

Konnten Sie die 3-Länder-Stadt schon etwas kennenlernen? Gefällt es Ihnen in Weil?

Ja, ich habe Weil am Rhein schon etwas kennengelernt, bisher kannte ich es ja nicht. In einer fiktiven Führung durfte ich das Stapflehus erkunden, ich war auf dem Lindenplatz und in Ötlingen. Außerdem habe ich ein kleines Klapprad, mit dem ich gerne in der Mittagspause unterwegs bin und mir Weil „erradle“. Es gefällt mir sehr gut. Auch die Umgebung ist so toll. Ich fahre jeden Morgen mit dem Zug von Freiburg hierher. Die Landschaft ist ein Traum.

Ines Haag

Die 55-Jährige

ist gelernte Diplom-Volkswirtin und hat 20 Jahre lang im Finanzsektor gearbeitet – bis 2013. Seitdem sammelte sie Erfahrungen an der VHS Südlicher Breisgau und der VHS Freiburg, wo sie 2019 die Leitung des Bereichs der berufsbezogenen Sprachkurse übernommen hatte. Ines Haag lebt mit ihrer Familie in Merzhausen.